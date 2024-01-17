Berova, bu çerçevede tüm paydaşların görüş ve önerilerini önemsediklerine dikkat çekerek, bu amaç doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlar ile görüşeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova bu çerçevede, bugün ilk olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve iş insanlarından oluşan yönetim kurulu üyeleri ile fikir alışverişinde bulundu.

Ticaret Odası’nın uluslararası tanınırlığıyla ülkenin en önemli örgütlerinden biri olduğuna dikkat çeken Berova, yeni mali yılın da açılmasıyla ülkenin kalkınması adına, ekonomik örgütler ile istişare içerinde, paydaşların öneri ve taleplerini de alarak çalışmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Pandeminin yansımaları, dünyadaki savaşlar, doğal afetler ve 2023 TÜFE oranının KKTC’de yüzde 83.63 gerçekleştiğini, bunun da 2023 yılının ne kadar zorlu geçtiğini gösterdiğine işaret eden Berova şöyle konuştu:

“2024 yılının 2023 yılından daha iyi geçilebilmesi adına hepimizin ortak bir akıl çerçevesi içerisinde üretmesi gereken kararlar var. Bu kararları tüm paydaşlarla birlikte konuşup, tartışacağız ve özel sektörün bu dönem içerinde ayakta kalması, ekonominin çarklarını döndürebilmesi ve elbette devletin gelirlerinin de bu vesile ile artması hedefindeyiz.”

Deniz

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Deniz şöyle konuştu:

“2024 yılı artık toparlanma yılı olmalı. Bu nedenle yapmamız gerekenleri hep birlikte çalışarak ortaya koymamız gerekir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizler özellikle maliye konularına bütünlüklü olarak önerileri getirmekteyiz. Bu öneriler belli bir sektörün menfaatlerini değil, toplumsal menfaatleri göz önünde bulunduran önerilerdir.”

Hem devletin kazanması, hem de özel sektörün ayakta kalması, ekonominin çarklarının daha sağlıklı bir şekilde dönmesi adına iş birliğine daima hazır olduklarını ifade eden Deniz, görüşmede vergi adaleti ve ekonomik anlamda alınan kararlar masaya yatırıldığını söyledi.