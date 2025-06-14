Berova mesajında şunları kaydetti;

“Hayatta olan tüm babalarımıza; sağlık, huzur ve sevdikleriyle birlikte geçirecekleri uzun ve anlamlı bir ömür diliyorum.

Ebediyete irtihal eden tüm babalarımızı, başta büyük bir özlemle andığım kıymetli babam merhum Özel Berova olmak üzere, rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

Evlatlarının geleceği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, ailesine yön veren, sevgisiyle güç veren tüm babaların Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum.

Bu vesileyle; vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin ve Şampiyon Meleklerimizin kıymetli babalarının tarifsiz acılarını bir kez daha derin bir hüzünle paylaşıyor, sabır ve metanet diliyorum.

Tüm babalarımıza şükran, rahmete kavuşanlara ise sonsuz rahmetle...”