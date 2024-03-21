Berova mesajında; “Down Sendromu bir hastalık değil, genetik farklılıktır ve dünya genelinde milyonlarca insan bu genetik farklılığı yaşıyor.

Bugünün temel amacı farkındalık yaratmak, toplumu daha bilinçli hale getirmek, bu farklılığa sahip olan bireylerin ve ailelerinin toplum içinde var olan haklarını savunmak, hepimiz gibi eşit hak ve koşullarda yaşama hakkı olduğunun bilincinde olmak, önyargıları ortadan kaldırarak, sosyal yaşamlarını sürdürmelerine yönelik imkânların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

Toplum olarak bu konuda göstereceğimiz destek ve sergileyeceğimiz tutum, Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir hale getirecektir.

‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, dünyada bu farkındalığın daha da yaygınlaşmasını diliyor, tüm Down Sendromlu bireylerimize ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmayalım ki; ‘Gerçek dostlar, kromozom saymaz” dedi.