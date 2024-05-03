Bunlar da ilginizi çekebilir

Süper Lig'de puanını 54'e çıkaran Beşiktaş 4. sırada yer aldı. 49 puanda kalan Rizespor ise 8. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın kadrosunda iki eksik

Beşiktaş'ın kadrosunda iki eksik

Beşiktaş'ın golleri 7. dakikada Omar Colley, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+7. dakikada Joe Worrall'dan geldi. Rizespor ise 5. dakikada İbrahim Olawoyin ve 68. dakikada Emirhan Topçu ile ağları havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş, Rizespor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Heyecan dolu mücadelede Ali Şansalan düdük çaldı. Beşiktaş, Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.