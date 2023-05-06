Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı.
Ev sahibi takım 32. dakikada Ömer Toprak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Vincent Aboubakar'ın 54. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1.
Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Siyah beyazlıları öne geçiren golü 84. dakikada Cenk Tosun kaydetti. 90. dakikada Aboubakar kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü attı ve mücadele 3-1 sona erdi.
Üst üste 4. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 68'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Evinde oynadığı ikinci maçını da kaybeden Fraport TAV Antalyaspor 36 puanda kaldı.