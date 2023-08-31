Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i sahasında konuk etti.

İlk yarı

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rosier'in kale sahasına gönderdiği ortada ön direğe hareketlenen Muleka kafayı vurdu ancak kaleci Bushchan bu pozisyonda gole izin vermedi.

18. dakikada Hadziahmetovic, Rosier'den aldığı pasla sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Colley'in kafa vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, Onur Bulut'a çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada Gedson'un pasında sol kanatta topla buluşan Muleka, Aboubakar'a pasını aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu yeniden alan Muleka, ceza yayı üzerinden yerden vurdu ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

23. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Karavaev, ceza sahası önündeki Vanat'a pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada sağdan kullanılan serbest atışta ceza yayı üzerinde yükselen Vanat kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya hareketlenen Popov'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gedson'un soldan ceza sahası önüne gönderdiği pasta topla buluşan Aboubakar; Tymchyk, Shaparenko ve Popov üçlüsünden sıyrılıp kale sahası önü sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Bushchan'ın solundan köşeye gitti: 1-0.

57. dakikada Beşiktaş bir kez daha etkili geldi. Rosier'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine girip kale sahasına hareketlenen Muleka'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

73. dakikada Muleka'nın baskısı sonrasında topu kapan Onur Bulut, tekrar Muleka'yı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Buschan uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada Beşiktaş ceza sahası önü sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Andriyevskiy direkt kaleyi düşündü. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

85. dakikada Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rebic, kale sahası önüne hareketlenen Zaynutdinov'u gördü. Bu futbolcunun düzeltip yerden yaptığı vuruşta kaleci Buschan son anda topu kontrol etti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

2021-2022 sezonunda Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip aynı sezonda ligi 6. sırada tamamladığı için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanamadı.

Geçen sezon Avrupa'ya gidemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarını kayıpsız atlatarak gruplara kalmayı başardı.

Avrupa'da fire vermedi

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi'yi 3-1 ve 2-1 yendi.

Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev'i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Aboubakar, Avrupa'da gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ı Dinamo Kiev karşısında 52. dakikada attığı golle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini kaydettiği Avrupa arenasını yine boş geçmedi.

Maçı tek golünü atan Aboubakar, sezonun ilk golünü UEFA Avrupa Konferans Ligi İkinci Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana karşısında kaydetmişti. Neftçi ile oynanan üçüncü tur maçlarında da birer gol atan Kamerunlu oyuncu, Dinamo Kiev maçlarında birer gol kaydederek bu sezon 5. gol sevincini yaşadı.

Ligde henüz golü bulunmayan siyah-beyazlı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük'le oynanan sezonun ilk maçında bir penaltı vuruşunu gole çevirememişti.

Beşiktaş formasıyla Avrupa'da 11. golünü atan Aboubakar, 1 gol daha atması halinde 12'şer golle Beşiktaş'ın Avrupa'da en golcü yabancı oyuncuları olan Bobo ve Ricardo Quaresma'yı yakalayacak.

Aboubakar'dan Lucescu'ya tepkili gol sevinci

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar, 52. dakikada attığı golün ardından sevincini Dinamo Kiev yedek kulübesinin önünde yaşadı.

Bükreş'te oynanan ilk maçın ardından "Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık." şeklinde açıklama yapan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun önüne Omar Colley'le giderek sevinen Kamerunlu oyuncu, yan ve dördüncü hakemlerin araya girmesine rağmen sevincine devam edince sarı kart gördü.

Lucescu daha sonra AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a değil, Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadelerinin tamamen yanlış anlaşıldığını, bunu Beşiktaş'ı yüceltmek için söylediğini açıklamıştı.

Güneş, Dinamo Kiev'i İstanbul'da bu kez yendi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2015-2016 sezonunun ardından bir kez daha İstanbul'da ağırladığı Dinamo Kiev'i bu kez eli boş gönderdi.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında Ukrayna temsilcisini Beşiktaş Park'ta ağırlayan Güneş rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Kiev'de oynanan maçta ise rakibine 6-0 yenilmişti.