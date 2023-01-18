Seri penaltı atışları sonrasında Ankaragücü, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

25 futbolcu kendi maçına bahis oynadı

25 futbolcu kendi maçına bahis oynadı

Maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalar da gol çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

İkinci yarının başında oyuna giren Cenk Tosun, Beşiktaş adına beraberliği getiren golü 77. dakikada attı. Rakip yarı alanda kazanılan serbest vuruşu Arthur Masuaku ceza sahasına ortaladı. Romain Saiss kafayla topu kale önüne indirdi. Jackson Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Akkan çeldi. Kaleciden gelen topu Cenk Tosun ağlara gönderdi.

Beşiktaş'ta Muleka, 59. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Sarper Barış Saka, Muleka'ya gösterdiği kırmızı kartı iptal edip sarıya çevirdi.

İlk yarı, Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Ankaragücü, 12. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanatta gelişen Ankaragücü hücumunda Anastasios Chatzigiovanis ceza sahası içinde son çizgiye indi, ardından arka direğe ortaladı. Arka direkte topla buluşan Emre Kılınç kale önünde müsait pozisyondaki Ali Sowe'a bıraktı. Ali Sowe bekletmeden vurdu ve takımını öne geçiren golü attı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'deki Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, MKE Ankaragücü 'yle Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları maçta rotasyona gitti. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'deki Arabam.com Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.