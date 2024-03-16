Avrupa kupalarına katılmak için 3. hedefi olan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta maçında Sergen Yalçın yönetimindeki Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Santos yönetimindeki Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Rashica'nın golle sonuçlanan penaltısı, topa iki ayağının temas etmesi nedeniyle iptal edildi.

Karşılaşmanın golleri Antalyaspor'da 5.dakikada Bünyamin, 37. dakikada penaltından Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golü ise Muci'den geldi.

Cenk Tosun oyundan çıkarken kendi taraftarı tarafından ıslıklandı.

Mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetti. Pakkan’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Çimen yaptı.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturdu.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.

Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.