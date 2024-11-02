Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.

Ligin 11. hafta mücadelesinde Giovanni van Bronckhorst’un çalıştırdığı Beşiktaş ile Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği müsabakada rakibine 3-1’lik skorla yenildi.

KASIMPAŞA GERİDEN GELİP 3 PUANI ALDI

Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa, Claudio Winck ile 54. dakikada eşitliği yakaladı.

Konuk ekip 70. dakikada Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti.

Son bölümde konuk ekip Mamadou Fall ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1”e getirdi.

Maçta başka gol çıkmadı ve siyah beyazlı takım sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

EMİRHAN TOPÇU, CEZALI DURUMDA

Beşiktaş’ta 28. dakikada sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Kasımpaşa’da Nuno Da Costa 65 ve 90+2. dakikalarda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

SAHASINDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU

Ligde ilk mağlubiyetini aldığı Galatasaray maçının ardından Beşiktaş, ligde üst üste ikinci kez kaybetti. Namağlup unvanını geçen hafta kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla bu sezon sahasında da ilk kez mağlup oldu.

GALATASARAY’LA PUAN FARKI 8

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR’E KONUK OLACAK

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor’u ağırlayacak.