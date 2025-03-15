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29 Mart'taki Beşiktaş - Galatasaray Süper Lig maçında sahada yabancı hakem düdük çalacak. Yönetim kurulu bu kararı alırken herkese eşit olma ve adalet duygusunu gözetiyor.

Süper Lig'in kalan haftalarında derbi maçları kalıcı olarak TFF Yönetim Kurulu kararı ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun onayıyla yabancı hakemler yönetecek.

Ligde 25. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yabancı hakem yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya gelecek ve mücadele 29 Mart'ta oynanacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların ardından milli takım arasına girilecek. Milli takım arası dönüşünde ise ligde 29. hafta derbiye sahne olacak.

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