Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun son haftasında Konyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

Beşiktaş'ın golleri Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Tayfur Bingöl attı. Konyaspor'un golleri ise Oğulcan Ülgün, Mahir Emreli ve Pozuelo'dan geldi.

Siyah beyazlılar bu beraberlikle Süper Lig'i 2. sırada bitirme fırsatını tepti ve 78 puanla 3. basamakta kaldı. Lig ikincisi 80 puanlı Fenerbahçe oldu. 51 puana yükselen Konyaspor ise sezonu 7. sırada tamamladı.