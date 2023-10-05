Bunlar da ilginizi çekebilir

86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

64. dakikada Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.