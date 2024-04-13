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Süper Lig'in 21. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe mücadelesinde beraberlik golünü atan Emre, Beşiktaş karşısında da benzer senaryoyu gerçekleştirdi.

Sezon başında Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer olan deneyimli futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 28. maçında 4. kez ağları havalandırdı.

Yılport Samsunsporlu futbolcu Emre Kılınç, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş filelerini de havalandırmayı başardı.

Emre Kılınç, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a da attı

Söz konusu süreçte 17 maçı kaçıran Oxlade-Chamberlain, 31. haftada RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamamıştı.

Son olarak 21 Aralık 2023'teki Alanyaspor maçında görev yapan İngiliz futbolcu, sol uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti.

Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan Semih, bu sezon ligde 10. kez ağları sarstı.

Ligde son olarak 27. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakada fileleri havalandıran 18 yaşındaki santrfor, daha sonraki 4 karşılaşmayı boş geçti.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, Portekizli çalıştırıcıya tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın 1-1 girilen son dakikalarında "Santos istifa" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

68. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen konuk takım atağında Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Schindler yerden ortasını yaptı. Kaleci Mert ve savunmayı geçen meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç ağlara gönderdi: 1-1.

55. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Benasser'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

49. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı faulde arka direğe kesilen topa Zaynutdinov kafayla vurdu. Kaleci Okan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Semih'in vurduğu top üstten auta gitti.

42. dakikada Ntcham'ın uzaktan şutunda kaleci Mert sağına uzanarak iki hamleden meşin yuvarlağı kontrol etti.

27. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Rashica'nın ceza yayı gerisinden şut çekti. Kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak yerden gelen topun sahibi oldu.

18. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Muçi'nin soldan ceza sahasına ortaladığı topu Samsunspor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı gerisine gelen meşin yuvarlağı alan Fernandes, içeri girmek istedi. Bu sırada savunmadan seken top altıpas gerisindeki Semih Kılıçsoy'da kaldı. Genç oyuncu, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile Tüpraş Stadı’nda karşılaştı.

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