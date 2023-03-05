Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş'ın golleri 40. dakikada Salih Uçan ve 55. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını 53. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını yükseltirken, Ankaragücü 22 puanda kaldı.



YENİ TRANSFERLER SAHNE ALDI



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi.



Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise MKE Ankaragücü maçında yedek soyundu.



Siyah-beyazlı ekibin ara dönemde transfer ettiği isimlerden Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçının kadrosuna göre bu akşam 5 değişiklik yaptı.



Savunmada Valentin Rosier, Romain Saiss ve Umut Meraş'ın yerine Onur Bulut, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev veren Güneş, orta sahada Dele Alli'yi kulübeye çekerek Amir Hadziahmetovic'i sahaya sürdü.



Antalyaspor karşısında forvette görev alan Jackson Muleka ise Vincent Aboubakar'ın sahaya dönmesi üzerine yedek soyundu.



YÖNETİME TEPKİ SÜRDÜ



Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşma öncesinde Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü.



Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce "Yönetim istifa" tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.



ANKARAGÜCÜ YEDEK KULÜBESİNE ÇEVİK KUVVET KORUMASI



Sezonun ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen karşılaşmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı.



Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personelinin oturması ve başkent ekibiyle siyah-beyazlı taraftarların arasında tampon oluşturması gözlendi.



Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, rakip futbolcu Atakan Çankaya'ya tepki gösterdi.