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İspanyol basınına göre Arda Güler kendini gösterdi

İspanyol basınına göre Arda Güler kendini gösterdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlar sonunda 6 puanda kaldı. Turnuvada ilk galibiyetini alan Maccabi Tel Aviv'in ise 3 puanı bulunuyor.

Siyah beyazlı temsilcimizde 71. dakikada Ciro Immobile bir penaltı kaçırdı.

İsrail ekibine galibiyeti getiren goller 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Peretz ve 80. dakikada Patati'den geldi. 38. dakikada Rafa Silva'nın attığı gol Beşiktaş'a yetmedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv, Macaristan’ın Debrecen şehrinde karşılaştı. Siyah beyazlılar, Nagverdei Stadı’ndaki maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

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