UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 15 Mart Çarşamba günü 1-1’in rövanşında Belçika ekibi Gent’i konuk edecek turuncu-lacivertliler, Süper Lig’in 26. haftasında ise 19 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük’e konuk olacak.

Ligin 21. haftasında Arabam.com Konyaspor’u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0’lık sonuçlarla kaybetmişti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Başakşehir ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Bu galibiyetle puanını 46’ya yükselten Beşiktaş, üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Başakşehir ise 40 puanda kaldı.

Son yıllarda kazanmakta zorlandığı deplasmanda Beşiktaş’ı galibiyete taşıyan golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Başakşehir’de Adnan Januzaj, 35. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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