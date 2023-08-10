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79. dakikada Neftçi'nin golü geldi. Amartey'le ceza sahası içinde sağ aut çizgisinde girdiği mücadeleyi kazanan Ozobic topu direkt içeri çevirdi. Lebon gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

62. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Neftçi savunmadan paslaşarak çıkmaya çalışırken Koffi'nin ceza sahası içindeki hatalı pasında topu önünde bulan Salih Uçan, altıpas üstünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

60. dakikada gelişen Beşiktaş atağında kaleci ceza sahası dışında topa müdahale etse de meşin yuvarlak Muleka'nın önünde kaldı. Beşiktaşlı oyuncunun boş kaleye aşırtma gönderdiği şutunda top üstten dışarı gitti.

23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.

14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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