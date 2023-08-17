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45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak

Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak

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