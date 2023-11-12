5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

İlk yarıda iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarı

55. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki mesaisine 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli girdi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir karşısına kulübün efsane oyuncuları arasında yer alan teknik direktör Rıza Çalımbay'la çıkan Beşiktaş, tecrübeli hocanın ilk maçında ilk galibiyetini elde etti.

Dün siyah-beyazlı takımdaki mesaisine başlayan Rıza Çalımbay, tek antrenmanla çıktığı maçı Jackson Muleka'nın attığı golle kazandı. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, puanını 22'ye yükseltti.

İçeride yine kaybetmedi

Dolmabahçe'de bu sezon yenilgi yaşamayan Beşiktaş, Başakşehir'i de puansız gönderdi.

İç sahadaki ilk maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 5 maçı da kazanarak Tüpraş Stadı'nda toplam 16 puan topladı.

Pendikspor maçı sonrasında Sivasspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yi yenen Beşiktaş, Başakşehir'i de mağlup ederken, iç sahada üst üste 3 maçta kalesini gole kapattı.

Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligdeki son galibiyetini 8. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek elde eden turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu sezon ligdeki 7. yenilgisini alan Başakşehir 9 puan ile düşme hattında 18. sırada kaldı.

İstanbul ekibi milli takım arasının ardından 13. haftada sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Ousseynou Ba ceza sınırına geldi

RAMS Başakşehir'in Senegalli stoperi Ousseynou Ba, bu sezon ligdeki 3. sarı kartını Beşiktaş karşılaşmasında gördü.

Sarı kart ceza sınırına gelen Ba, ligde bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.