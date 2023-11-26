Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin 17. dakikasında kazanılan penaltıyı kaçırdıktan sonra dönen topu ağlarla buluşturan Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti.

Samsunspor ise 8 dakika sonra Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi. 

Sakatlığının ardından maç kadrosuna alınan Aboubakar, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 84. dakikasında Omar Colley skoru 2-1'e getirerek maçın sonucunu belirlemiş oldu.

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Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından Samsunspor'u da mağlup etmeyi başardı.