Bunlar da ilginizi çekebilir

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından Samsunspor'u da mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin 84. dakikasında Omar Colley skoru 2-1'e getirerek maçın sonucunu belirlemiş oldu.

Sakatlığının ardından maç kadrosuna alınan Aboubakar, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu.

Samsunspor ise 8 dakika sonra Mouandilmadji'nin golüyle skoru eşitledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.