Güneş, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yağmura rağmen iyi bir maç oynandığını söyledi.

Zor dönemden geçtiklerini ifade eden Güneş, "İki deplasman maçında çok ucuz kaybettik. Bunun da bir travması var takım üzerinde. Zaten sezon başından beri saha dışında güvensiz bir ortam yaratılıyordu ama aldığımız sonuçlarla bunu kapatmaya çalışırken iki maçta kaybettiğimiz 6 puan, ligdeki konumumuzu etkiledi." diye konuştu.

Güneş, yayıncı kuruluşa yönelik eleştirisi olduğunu belirterek, "Yayıncı kuruluşun yüzüne karşı da söyledim. Tarafsızlığına inanmıyorum ve iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Çünkü onlar yok etmeye çalışıyor. Onun için de taraftarın bu konuda uyanması gerekiyor. Yorumlarla zaten niyetinizi belirtebilirsiniz ama asıl belgelerle belirtilmesi çok kötü. Pendik maçında o golü attığımızda konuşmayan grup, bir başka maçta gol olduğu o görüntüyü veriyorsa konuşacak bir şeyim yok. Yani istediğin zaman o görüntüyü devreye sokarsınız, isterseniz sokmazsınız. Peki bu kurumlara biz nasıl güveneceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarın daha sakin olması gerektiğini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Çünkü burada yapacağımız en küçük yanlış, bugünleri de arattırır. Dışarıdan pompalanmak istenen konuların camiada tartışılmasını doğru bulmuyorum. Herkese her şey açık. Oyuncularla ben de takımın başarılı olması için uğraşıyoruz. Eksik taraflar varsa onları eleştirdik camia içinde ama olmayacak da bunlarla maç kazandığınız zaman bize yok sayacaksak, kaybettiğimizde abartılı bir şekilde dışlamaya çalışırsak bu doğru değil. Transfer yapılmıştır, şu yapılmıştır, bunlar doğru. Geçen de söyledim oyuncuların ve kulübün şu anda öyle bir sorunu yok. Aldığımız başarısız sonuçlardan dolayı zaten ben sorumluyum. Dolayısıyla o zaman oyuncuların ve yönetimin yakasını bırakalım. Hem başkana hem bana ve daha sonra oyuncuya geldiği zaman. 'Transferin de hepsi mükemmel çıkmadı. Oyuncularımız hazır değil' bunlar eleştirilecek. Biz de onları değerlendiriyoruz."

"Golleri bulduk, değişiklik yaptık"

Güneş, Konyaspor karşısında üstün olan takım olduklarına ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oyuna hakimdik. 11-11'deyken zaten oyun bizde. Daha fazla pozisyon bulmamız lazımdı, üstünüz. Golleri bulduk, değişiklik yaptık. Giren oyuncularımızın daha tempolu oynaması gerekiyordu. Rakip de 10 kişi oynadı, geldiği pozisyonlar oldu. Biraz da pas yapalım derken çok rahat oynadık. Bu da rakibe bizim sahaya gelme şansı verdi. Çok tempomuzu düşürdük. O bakımdan da eleştirilir taraflarımız var. Oyun içinde yine hücumda sıkıntılarımız var. Bunları eleştirmeye saygı duyarım. Bu kazandığımız maçtan hemen sonra Afrika Kupası gündeme getiriliyorsa... 'Kazanmayı nasıl kapatırız'. Doğrular var, yanlışlar var, onları söyle. Hücuma çıkarken top kayıpları söyleyebilirsin. Defansta hata yaptı diyebilirsin. Afrika Kupası var, biliyoruz."