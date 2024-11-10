Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Başkaşehir'e konuk oldu.

Mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlanırken her iki takım da puanları paylaştı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 21 puanla 5. sırada yer alırken, Başakşehir ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçtan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

AL MUSRATİ 8 MAÇ SONRA 11'DE

Cher Ndour'un yerine başlangıç kadrosunda yer alan Al Musrati, 8 müsabaka sonra 11'de sahaya çıktı.

Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarında görev yapamayan siyah-beyazlı oyuncu, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında kadroda olmasına rağmen görev alamadı.

İstanbul Başakşehir ile Beşiktaş, Süper Lig'de Nisan 2015'ten bu yana ilk kez 0-0 berabere kaldı.