Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, futbol A takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır." denildi.

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanın yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenmanın taktik uygulamalarla sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.