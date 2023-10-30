Son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlılar, Gaziantep maçı öncesi stopersiz kaldı. Sayısal anlamda ligin en çok stoperine sahip olan Kartal, az rastlanacak bir şekilde bütün stoperlerinin sakat olduğu bir dönemi yaşıyor. Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan, Amartey, Colley ve Eric Bailly olmak üzere 5 orijinal stoperi bulunan Beşiktaş’ta, tüm isimlerin problemi var. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın Gaziantep karşısında Necip Uysal’ın yanında Jean Onana’nın oynaması bekleniyor. Bu arada bilindiği gibi Mert Günok da kırmızı kart cezalısı ve kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Masuaku ve Rosier de yok.

Resmi açıklama geldi

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, golcü oyuncusu Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir. Aboubakar’ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir” denildi. Aboubakar, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yetiş Cenk Tosun!

Ligde ve Avrupa’da kötü gidiş, teknik direktör Şenol Güneş’in istifası ile yönetimin erken seçim kararı alması sonrasında üzerinde adeta kara bulutlar dolaşan Beşiktaş’ta bir de takımın en önemli ismi Vincent Aboubakar, Gaziantep maçında yok. Kamerunlu futbolcunun yokluğunda Kartal’ın en önemli hücum silahı Cenk Tosun olacak. A Milli golcü, Tüpraş Stadı’nda taraftarı önünde ortaya koyacağı başarılı performansla Siyah-Beyazlılar’a zaferi getiren isim olmaya çalışacak.