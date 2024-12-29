Hasan Arat'ın istifası sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Beşiktaş yeni başkanını bugün seçiyor.



Siyah-beyazlıların yeni yönetim kurulunun belli olacağı kongre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edilecek ve seçime geçilecek.

Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebilecek. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemi başladı. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek.



Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut KoçHüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verecek. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.



Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışacak. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.



Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti. Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.Genel kurulda ilk olarak Serdal Adalı konuşmasını yaptı. Beşiktaş’ın son 1 senede tarihinde görülmemiş şekilde borçlandırıldığını belirten Adalı, “Beşiktaş Kulübü’nün kapısından içeri girdiğim günlerde ne hissediyorsam, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla buradayım. Kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada, görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle, ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanmış bulunuyoruz. Geldiğimiz noktada Beşiktaş’ımız tarihinde görülmemiş şekilde 1 senede 100 milyon Euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca Beşiktaş’ımızın kasasına girecek bütün gelirleri hoyratça israf edilmiştir. İşte son 1 yıldaki rezaletlere neden olanlar ya bu yüce makamı kaçarcasına bırakmış ya da Beşiktaş’a verdikleri zarara rağmen ‘Hodri meydan’ diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur” diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ VE BEŞİKTAŞLILAR BİR DAHA KANDIRILAMAYACAK"

Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduğunu dile getiren Serdal Adalı, “Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan bir başkan olacak. O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım; şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler devri kapanmıştır. 2’nci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan, kendi ifadesiyle Beşiktaş’a verilen zararın karşısında duramayan bir aday, Beşiktaş’ımıza nasıl liderlik edecek. Yıllardır Beşiktaş’ımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek. Artık bitti, merak etmeyin. Algılarla, masallarla Beşiktaş’a başkan seçmenin sonuçlarını hep birlikte en acı haliyle yaşadık. Beşiktaş ve Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Ben Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak ve Beşiktaş camiasına yapılan haksızlıkların karşısında durmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz” dedi.

ADALI'DAN TRANSFER VAADİ



Devre arasında yapacakları transferlerin sponsorluklarla gerçekleştirileceğini, kulübün kasasından para çıkmayacağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:



“Öncelikle son 1 senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. İtibarımızı yeniden kazanacağız. Başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz. Biz istikrar adına 3,5 yıllık bir yol haritasıyla geliyoruz. 4 yıldır Kasım ayında havlu atan futbol takımızı yeniden inşa etmek için bütün planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler, sponsor desteğiyle kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı, Beşiktaş’a gelmek için bizim göreve başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına kadar yapılması gereken 50 milyon Euro’luk bir ödemeyi de kendi kaynaklarımızla yapacağız. Orta ve uzun vadede ise amacımız, kendi ayakları üzerinde duracak bir Beşiktaş yaratmak. Sizlerin teveccühüyle de yarın sabahtan itibaren bu Beşiktaş’ı inşa etmeye başlayacağız.”

Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi öncesi yaptığı açıklamada, “Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum” dedi.



Yönetimde olduğu süreçte haksız eleştirilerle karşılaştığını dile getiren Yücel, “Kıymetli Beşiktaşlılar, benim için geçmişin devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, üzüldüm ama karşılık vermedim. Çünkü çok iyi biliyorum, bunlar sadece seçim kazanmak için tutundukları bir söz. Bunları söyleyenleri çok yakından tanıyorum. Onlara soruyorum acaba gerçekten böyle mi düşünüyorlar? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Bir Beşiktaş sevdalısı olarak bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş’ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka bir şey yapmadım. Hatasız mıyım? Tabii ki hayır. İlla ki hatam olmuştur. Hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş’a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Bu yüzden bugün alnım açık, dimdik karşınızdayım. Aranızda rahatça dolaşıp elinizi sıkabiliyorum. Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ FAİZ YÜKÜNÜ TAŞIMADAN BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKACAK”

Kulübün en büyük sorunlarından bir tanesi olan bankalar birliği hakkında da konuşan Yücel, “Bizim ayrıca Bankalar Birliği gibi bir de derdimiz var. Bunun için planımız belli. Yaklaşık 15 günlük kısa bir sürede biri eski başkanımız 6 isimle görüştük. 12 milyon Euro’nun sözünü aldık. Ben inanıyorum ve göreceksiniz. 45 kişiyle de anlaşma sağlanacak. Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği’nden çıkacak. Nasıl mı bu kadar eminim? Para, güvene gelir” diye konuştu.

“ÜMRANİYE’NİN HAVASI ÇOK DEĞİŞECEK”

Göreve yeniden gelmesi durumunda sistematik olarak çalışacaklarını aktaran başkan adayı Hüseyin Yücel, “Mevlana’nın güzel bir sözü var, ‘Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diye. Lütfen herkes kulağını iyi açsın, dinlesin, söyleyeyim. Ne mi yapacağım? Sadece icraat. Nedir bunlar? Dün 5 adımda açıkladım, hatırlatayım. Az önce anlattım, gelir ekosistemimiz en önemli adımımız. İkinci adımımız sportif yapılanma olacak. Göreve gelir gelmez hemen futbol takımı için kolları sıvıyoruz. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüyoruz. Gidecek oyuncularımız için planlarımız belli. Bir Futbol İcra Kurulu oluşturdum. Bu sistemi daha önce de çok defa anlattım. Ümraniye’nin havası çok değişecek. Bu sadece parayla olabilecek bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Basketbolda, voleybolda, hentbolda, tekvandoda ve tüm branşlarda armamızı zirveye taşımak için canla başla çalışacağız. Yeni sponsorluklarımızın çoğu, amatör branşlarımızı destekliyor” şeklinde konuştu.