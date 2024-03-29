Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına profesyonel futbol A takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir." denildi.

Kulüp ikinci başkanı Hüseyin Yücel başkanlığındaki komitenin asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan'dan oluşacağı kaydedildi.