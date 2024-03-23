Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklar kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Karadağ ekibi Buducnost ile karşılaştı.

Teknik direktör Fernando Santos, mücadeleye Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Sanuç, Emrehan Uzunhan, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Muleka, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar 11’i ile çıktı.

Beşiktaş’ta Emrecan Terzi oyuna devam edemezken, 16. dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı.

Ev sahibi oyun üstünlüğünü aldığı ilk yarıyı Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Ghezzal’ın golleriyle 3-0 önde tamamladı. Santos; ikinci yarıya Onur Bulut, Rebic, Necip Uysal değişiklikleri ile başlarken ilerleyen dakikalarda Joe Worrall ve Utku Yuvakuran’a da görev verdi. Beşiktaş, Aboubakar ve Worrall ile birer gol daha bulurken, konuk ekipte Ivanovic takımı adına tek golü kaydeden isim oldu.

Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlılar maçı 5-1’lik farklı skorla galip tamamladı.