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Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcunun da tedavilerine başlandığını duyurdu.

"Kosova Milli Takımı'nın 17 Kasım'da gerçekleştirdiği antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Milot Rashica'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

Aynı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Yakup Arda Kılıç'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığının aktarıldığı açıklamada, Milot Rashica'nın durumuyla ilgili de şunlar kaydedildi:

Siyah-beyazlı kulüp, Sakaryaspor karşısında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jean Onana'nın MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirtti.

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