CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Besim adanın turizmde bir numara olabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı, ‘bu potansiyel ne kadar kullanılabiliyor, konuşulması gerekir’ diye konuştu.

Turizmde çok daha çeşitli alternatifler yaratılması gerektiğinin altını çizen Besim, şunları kaydetti:

“Bu kadar önemli bir alan, bu kadar önemli dairenin bağlı olduğu bir bakanlık. Bu bütçe ile turizmde tanıtma mı yapacaksınız, kültür mü geliştireceksiniz yoksa çevre sorunlarına mı çare bulacaksınız? Yüzmenin dışında turiste verebileceğiniz alternatifler yaratmalısınız. Spor turizmini geliştirmelisiniz. Sağlık turizmine özel önem vermelisiniz. Bu ülkede tüp bebek merkezleri, diş hekimliği merkezleri bulunuyor. Bunları denetleyip, saygınlıklarını artırabilir ve pazarlayabilirsiniz. Bu alanları geliştirmek için turizm alanında nasıl bir çalışmanız var? Ben bu anlamda bir çalışma görmedim. Bu birebir Turizm Bakanlığı’nın gündemi olması gereken bir konudur.”

Doğa turizmi ve inanç turizminin de geliştirilmesi gerektiğini kaydeden CTP Milletvekili Besim, hedef kitleler belirlenerek ve çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

‘Sadece bir WEB sitesi ile adayı tanıtamazsınız” diyen Besim, turizmde planlı bir çalışma mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.