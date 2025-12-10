CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Genel Kurulda ilk olarak Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

Şahiner: Turizm alanında hak ettiğimiz noktada değiliz

Bütçe ile ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, ada olarak turizmde hak edilen yerde olunmadığını kaydetti. Turizm Bakanlığı’nın çalışmalarında geçmiş yıllara oranla fark yaratacak bir adım göremediklerini vurgulayan Şahiner, ‘ülkedeki turizm anlayışı ile elde edilen gelir tabana ne kadar yayılıyor incelemek lazım. Bu gelir 30-40 işletmeye pay ediliyor. Bu gelirin tüm işletmelere eşit dağıtılması gerekiyor’ ifadelerini kullandı.

Şans Oyunları Hizmetleri Vergisinin düşürülmesini de eleştiren Şahiner, devletin kasasının düşünülmediğini kaydetti. Şahiner, sözlerine şöyle devam etti:

“En büyük gelir kaynaklarımızdan bir tanesi olması gereken turizmin devletin kasasına tam dönüş yapmasını beklerken vergiyi aşağıya çektiniz. Turizmde devletin gelir kaynaklarını katlayacak rakamlar var ama bunlar hükümet eli ile değiştiriliyor ve yine bitmek tükenmek bilmeyen imtiyazlar sağlanıyor. Devletin kasasını düşünmeniz gerekiyor.”

KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girmesi ile ilgili yapılan açılımın meyve vermeye başladığını da belirten Şahiner, bu meyvelerin ise ‘zehirli’ olduğunu savundu. Kumarhane sayısının iki katına çıkarılmasının önünün açıldığını kaydeden Şahiner, bunun sektörü durma noktasına getirebileceğini iddia etti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, sanal gazino izinlerini de eleştirerek, “bu iş çok tehlikelidir. MASAK’ın da bu konuda mali anlamda görüşleri vardır. Bankacılık sektörü riske girer. Bu operasyonlar yasa dışı sayılacaktır. Siz de bunları bilmenize rağmen nasıl bu adıma imza attınız? Almanız gereken yerden vergileri almıyorsunuz, belli başlı şirketlere milyarlık vergi afları getirirken, Maliye batık bir hal alır ve bu batık hali kurtarmak için bu adımlar atılır. Denize düşen yılana sarılır misali adımlar atıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Şahiner izinlerin önceki gün yürürlükten kaldırıldığını da hatırlatarak, ‘Meclis’te konu gündeme gelmeden bu hamleyi yaptınız’ ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında turizm fuarlarına katılımları da değerlendiren Şahiner bu fuarların turizm açısından önemli olduğunu ancak teknoloji ve sosyal medyanın son derece kullanımının arttığı bu dönemde bazı bölgelerdeki fuarlara katılımla milyonlar harcanmasının yanlış olduğunu dile getirdi. “Dijital medyada ‘yok’ hükmündeyiz” diyen Şahiner, bu alanlara önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.