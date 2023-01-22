2015'te hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, YouTube üzerinden yayınlanan bir programa katıldı. 48 yaşındaki şarkıcı Beste Açar, yaptığı ilginç açıklamalarla sosyal medyada yankı uyandırdı. Çeşitli "bilince erişim" yöntemlerini kullanarak 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan ile iletişime geçtiğini belirten Açar, iletişim kurduğu diğer isimlerden de bahsetti.

"Hepsinin frekansı çok yüksek"

Babasının yanı sıra Atatürk, Mevlana ve Hz. Meryem gibi tarihi figürlerle de iletişime geçtiğini öne süren Beste Açar, "Belki aklımı kaçırdığımı zannedebilirsiniz. İletişime geçmek derken onların enerjilerini algıladığımdan bahsediyorum. Bizzat karşımda görmedim. Bu saydığım isimlerin hepsinin frekansı çok yüksek, enerjileri bir hayli kuvvetli." ifadelerini kullandı.

"Sınıf olarak Atatürk'ün enerjisini deneyimledik "

Bununla ilgili meditasyon çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Açar, "Mesela sınıf olarak Atatürk'ün enerjisini deneyimledik ve çok duygulandık. Gözlerimiz yaşardı. Aslında ruhumuz ve enerjimiz sonsuz olduğu için gerçek manada ölmüyoruz. İletişime istekli ol yeter." dedi.

"Uzaylılarla iletişim kurduk"

Uzaylılardan da mesaj aldığını söyleyen Beste Açar, "Farklı boyutlarda yaşayan varlıkların enerjilerini de hissediyoruz. Onları Galaktik Federasyon olarak adlandırıyoruz. Uzaylı dostlardan da mesaj aldık. Dünyayı çok büyük bir kıtlığın beklediğini söylediler. Gıda, su ve enerji ile ilgili sorunların yaşanacağını belirttiler." diye konuştu.