Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Suriye'de Münbiç konusunda Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri ile yakın temas halinde olduklarını söyledi.

HTŞ konusunda politikalarında değişim olmadığını söyleyen Kirby, Suriye'nin kuzeyindeki hapishaneler meselesi ile ilgili de görüştüklerini ifade etti.

Kirby, DAEŞ mensuplarının bulunduğu hapishanelerde mahkumların serbest bırakılmasının risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.

SURİYE'DE NE OLUYOR?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.