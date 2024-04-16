Türkiye’de en çok tüketilen maden suyu markalarından biri olan Beypazarı Maden Suyu hakkında İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'ndan uyarı geldi.

Bürodan yapılan açıklamaya göre, maden suyunda yüksek miktarda "bor" tespit edildi.

Maden suyunun satışının yasaklanması ve tüketilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi bir denetim sırasında Beypazarı marka maden suyundaki bor içeriğinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sağlık tehlikesi göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi (FSVO) söz konusu markaya ait maden suyunun tüketilmemesini tavsiye etmektedir. BAK-SAN GmbH şirketi etkilenen ürünü derhal satıştan çekmiş ve bir geri çağırma başlatmıştır.