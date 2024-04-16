Bunlar da ilginizi çekebilir

Filenin Sultanları’nın Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı ise şu şekilde:

Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Beşiktaş, Fernando Santos ile yolları ayırdı

Millilerin 30 kişilik geniş kadrosunda şu isimler yer aldı:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu maçlar öncesinde geniş kadrosunda yer alacak isimler belli oldu.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’de mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nde (VNL) verecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.