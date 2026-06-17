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GÜNDEM KIBRIS olarak Bilbay Eminoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileriz.

Cuma ve cumartesi sağanak bekleniyor

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, bazı milletvekilleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan ve dün sabah saat 00.15 sıralarında yaşamını yitiren Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.

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