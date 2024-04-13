Bilim insanı, yeni bir araştırma sonucu olarak şu an yaşadığımız Dünya'mızdan daha yaşanılabilir bir gezegen bulmuş olabileceklerini açıkladı.

Astrophysical Journal'da yayınlanan bir makaleye göre, yaklaşık 1200 ışık yılı uzaklıkta yeni keşfedilen bir gezegenin yaşam sürdürme potansiyelleri araştırıldığında ve bir dizi inceleme yapıldığında, yaşadığımız Dünya'nın yaşanabilirlik seviyesi kriterlere göre 0.829 iken, yeni bulunan ve Goldilocks yörüngesinde bulunan gezegenin yaşanabilirlik seviyesi 0.836 olarak belirlendi.

Nasıl bir gezegenden bahsediyoruz?

NASA'nın Kepler uzay aracı tarafından 2009-2012 yılları arasında keşfedilen Kepler-442b'nin kütlesi ve yarıçapı Dünya'dan büyük ancak Uranüs ve Neptün'den küçük olduğu belirtiliyor. Makalenin başyazarlarından biri olan Washington Üniversitesi Sanal Gezegen Laboratuvarı'ndan Rory Barnes, yeni gezegen arayış hakkında, "Temel olarak, mevcut tüm gözlemsel verileri alıp bir önceliklendirme şeması geliştirmenin bir yolunu bulduk, böylece yüzlerce hedefin mevcut olduğu bir zamana doğru ilerlerken, 'Tamam, bu gezegenden başlayalım' dememiz kolaylaşıyor." diyerek opsiyonları araştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Ancak, Dünya 2.0 arayışımız henüz sona ermemiş olabilir. Çünkü açıklamalara göre Kepler-442b'nin gerçek yaşanabilirliği hakkında hala tam bir bilgi yok, gezegenin atmosferi ve yüzeyi bilinmiyor. Astrophysical Journal makalesi, bir gezegenin Dünya'dan daha yüksek bir dereceye sahip olmasının, yaşamı sürdürmek için ondan daha uygun olduğu anlamına gelmediğini de belirtiyor. Tahminlere göre, gezegendeki hava sıcaklığı -40 civarında olabilir.

Yeni gezegenimiz yok olabilir

Araştırmacılar gezegenlerin yaşanabilir ve yüzeyinin insan için uygun olması halinde dahi, gezegenin yaşanabilecek konumda olup olmadığını henüz cevaplayamıyor. Bunun asıl sebebi ise şurada yattığı belirtiliyor:

1. Mesafe inanılmaz uzak, yakın gelecekte gitmek neredeyse imkansız

2. Yüzeyi ve atmosferi hakkında kesin bilgi şu anlık bulunmuyor

3. Her şey uygun olsa dahi, gezegenin yanındaki diğer unsurlar gezegene sürekli olarak tehdit sağlıyor olabilir. Örneğin, gezegene yıldızlardan parçaçıklar çarpıyor, meteorlar düşüyor olabilir veya radyasyondan dolayı yaşama uygun olmayabilir.

Bu nedenle bilimsel araştırmalar devam ediyor, fakat bu tarz araştırmaların geleceğe ışık tutma yolunda önemli olduğu da belirtiliyor.