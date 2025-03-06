Unutulmaz çizgi film serisi Pokemon'ın sevilen karakteri Charizard’a benzeyen bir cips, açık artırmada 87.840 dolara (3.20 milyon Türk Lirası) satıldı.

Goldin müzayede evi, ilginç atıştırmalığın Pazar günü satıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sunulan ürün, Pokemon Charizard şeklinde 7,6 cm uzunluğunda bir Flamin’ Hot Cheeto’dur. Özelleştirilmiş bir Pokemon kartına sabitlenmiş ve şeffaf bir kart saklama kutusunda muhafaza edilmiştir. İlk olarak 2018-2022 yılları arasında 1st & Goal Collectibles tarafından keşfedilip korunmuştur. 2024’ün sonlarında sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmüştür.”

İlan bilgilerine göre, bu "eşsiz" cips için 60 teklif verildi. Kazanan teklif 72.000 dolar olup, üzerine eklenen alıcı primiyle fiyat toplam 87.840 dolara ulaştı.

1996 yılında Japonya'da yaratılan ve dünya çapında büyük bir popülerlik kazanan bir medya franchise'ı olan Pokemon, "Pocket Monsters" (Cep Canavarları) kelimelerinin kısaltması. Bu franchise, video oyunları, çizgi filmler, filmler, kart oyunları, oyuncaklar ve daha birçok ürünü içeriyor.

Pokemon dünyasında, oyuncular ve karakterler, çeşitli yaratıkları yakalayıp eğiterek onları savaşlarda kullanıyor. Bu yaratıklar, farklı türlerde ve yeteneklerde olabiliyor. Pokemon'un ana teması, bu yaratıkları yakalamak, eğitmek ve diğer Pokemon eğitmenleriyle mücadele etmek.