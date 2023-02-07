Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından bölgede sismik hareketlilik sürüyor. Son olarak Malatya’da bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre saat 10.11’de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,3 olarak açıkladı. Deprem yerin 6,93 kilometre altında meydana geldi.

Son depremler

2023.02.07 10:40:08 38.2270 38.6652 5.0 -.- 3.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.07 10:37:28 38.1113 36.5815 5.1 -.- 2.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 10:35:08 38.0107 36.8478 17.9 -.- 2.6 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 10:33:22 37.8150 36.5062 12.9 -.- 2.1 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 10:31:16 38.0988 36.3867 16.4 -.- 3.2 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.07 10:31:15)

2023.02.07 10:26:34 38.1385 37.6302 4.0 -.- 4.5 4.3 TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 10:25:01 35.4455 35.4977 8.3 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.07 10:11:12 38.0930 38.6093 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.02.07 10:10:09 36.1878 35.6353 7.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.07 10:04:30 39.1132 38.4712 5.4 -.- 3.0 3.0 KEKIKPINARI-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel

2023.02.07 10:02:56 37.7945 36.8013 5.5 -.- 2.8 -.- CAMLIBEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.02.07 10:01:26 38.0427 37.9962 7.7 -.- 2.8 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.07 09:58:19 37.1683 36.7253 17.2 -.- 3.3 3.4 NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.02.07 09:56:59 38.3405 31.9685 5.2 -.- 1.7 -.- COMLEKCI-ILGIN (KONYA) İlksel

2023.02.07 09:56:29 38.6450 37.8532 5.0 -.- 3.0 3.4 KURSUNLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel