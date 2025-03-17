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Sanat hayatında uzun yıllar başarıyla yer alan Tanyeli , yaklaşık 2.5 yıl önce pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye çalışsa da son günlerde sağlık durumu hızla kötüleşmişti.

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Ünlü oryantalden üzen haber geldi ve Tanyeli 54 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

Durumu ağırlaşan Tanyeli'nin tüm yakınlarının hastaneye çağrılmış; oğlu Taylan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımlamıştı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli , bir kaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edilmişti.

Bir kaç gün önce durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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