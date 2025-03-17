Bir kaç gün önce durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli, bir kaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edilmişti.
Durumu ağırlaşan Tanyeli'nin tüm yakınlarının hastaneye çağrılmış; oğlu Taylan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımlamıştı.
Ünlü oryantalden üzen haber geldi ve Tanyeli 54 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.
Sanat hayatında uzun yıllar başarıyla yer alan Tanyeli, yaklaşık 2.5 yıl önce pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye çalışsa da son günlerde sağlık durumu hızla kötüleşmişti.