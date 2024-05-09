Polisin ani ölümlerle ilgili açıklaması şöyle:

09.05.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Yenierenköy'de sakin Tüncay METNİ (E-54), kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

79 yaşındaydı...

09.05.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Bahçeli’de sakin Kevin DYER (E-79) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

33 Yasşındaydı...

09.05.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lapta’da sakin Koray YETKEN (E-33), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.