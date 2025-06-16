Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 15-16 Haziran 2025 tarihlerinde Lefkoşa, Ağıllar ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında ikisi alkollü olmak üzere toplam üç sürücü kazaya karıştı; biri motosikletli olmak üzere dört kişi yaralandı, iki alkollü sürücü ise tutuklandı.

LEFKOŞA’DA ZİNCİRLEME KAZA: İKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 15 Haziran 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki sürücü yaralandı.

Ahmet Süleyman Uzun (26), yönetimindeki LY 769 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrederken dikkatsiz şekilde birinci şeride geçmeye çalıştı. Bu esnada, aynı yönde birinci şerit üzerinde seyreden Yılmaz Demir’in (27) kullandığı ZF 691 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Uzun’un aracı, kaldırıma ve ardından orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Süleyman Uzun Kulak Burun Boğaz Servisi’nde, Yılmaz Demir ise sol kolundaki kırık nedeniyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AĞILLAR’DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre saat 20.00 sıralarında Ağıllar Köyü girişinde meydana gelen kazada, alkollü araç kullanan bir sürücü gözaltına alındı.

Şenol Ay (55), 121 miligram alkollü içki tesiri altında SJ 160 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine doğru ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir şirkete ait bilgi levhasına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Şenol Ay “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAHÇELER KAVŞAĞI’NDA ÜÇ ARAÇ ÇARPIŞTI: ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 16 Haziran 2025 sabahı saat 07.00 sularında Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Bahçeler Kavşağı’nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada üç kişi yaralandı.

Hasan Kebapcı (69) yönetimindeki PM 439 plakalı araç, anayola giriş yaparken öncelik hakkı vermedi. Bu sırada anayolda Karpaz yönüne seyreden ve 159 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Çağdaş Pala’nın (29) kullandığı YJ 258 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan PM 439 plakalı araç, kavşakta bekleyen Genç Ali Kırmızıyüz’ün (29) kullandığı EZ 740 plakalı araca da çarptı. Diğer araç ise orta refüje ve bir trafik levhasına çarparak durabildi.

Yaralanan sürücülerden Hasan Kebapcı ve araçta yolcu olarak bulunan Meryem Kebapcı (67) acil serviste müşahede altına alındı. Çağdaş Pala ise sağ el bileğindeki kırık nedeniyle tedavisinin ardından taburcu edildi. Pala, “alkollü araç kullanmak” ve “trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.