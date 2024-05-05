Polisin söz konusu 4 yangınla ilgili açıklaması şöyle:

04.05.2024 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, Beyarmudu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle palmiye ağacının dallarının elektrik tellerine temas etmesi neticesinde oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Hüseyin Nevzat Aksal'a ait yaklaşık 6 dönümlük arazi içerisinde bulunan anızlar ile bir badem ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

04.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da Elek Sokak üzerinde, şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların hurma ağacı dallarını tutuşturması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iki adet hurma ağacı kısmen yanarak zarar görürken, yanan hurma dallarının park halinde bulunan bir araç ile yangına müdahale eden itfaiye aracı üzerine düşmesi sonucu her iki araç hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

04.05.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Yedidalga’da şiddetli rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması neticesinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu üç ayrı şahsa ait yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile damlama sulama lastikleri ve bir adet hurma ağacı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

04.05.2024 tarihinde, saat 12.40 sıralarında, Serdarlı - Ulukışla köylerinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu beş ayrı şahsa ait toplam 12 dönüm biçilmemiş arpa, 40 dönüm anız ve 20 adet rulo balya tamamen, 7 adet zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.