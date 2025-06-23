Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 22 ve 23 Haziran 2025 tarihlerinde Girne, Yayla ve Gazimağusa’da farklı saatlerde çıkan dört ayrı yangında can kaybı yaşanmazken, çeşitli seviyelerde maddi hasar meydana geldi. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olaylarla ilgili polis soruşturmaları sürüyor.

RESTORAN MUTFAĞINDA OCAK YANGINI

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 22 Haziran 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın mutfağında yangın çıktı. Polis açıklamasına göre, faal durumdaki ocak üzerinde bırakılan tencerenin altının ısınıp alevlenmesi sonucu çıkan yangında, tencere, asma lamba, elektrik kablosu, tüp hortumu ve tavan boyası yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

NARENCİYE BAHÇELERİNDE YANGIN: FİDANLAR VE TARIM MALZEMELERİ YANDI

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, aynı gün saat 18.30 sıralarında Yayla’daki Sosyal Konutlar Bölgesi’nde iki ayrı şahsa ait narenciye bahçelerinde yangın meydana geldi. Yaklaşık 225 metrekarelik kamış alan, 30 metre uzunluğunda damlama lastiği, 8 adet narenciye fidanı ile birlikte faal olmayan bir elektrik trafosu ve direği yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GAZİMAĞUSA’DA KARAVAN YANGINI

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 22 Haziran saat 21.30 sıralarında Gazimağusa’daki Hasan Bilgehan Sokak’ta park halindeki bir karavanda yangın çıktı. Ali Yorgancıoğlu’nun kullanımındaki karavanda, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın sonucu, karavan ve içerisindeki tüm eşyalar yandı. Ayrıca yakınında bulunan bir elektrik direği ile park halindeki iki aracın sağ arka ışıkları da zarar gördü. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

APARTMANIN YANINDA YANGIN: DIŞ CEPHE İS OLDU

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 23 Haziran saat 01.30 sıralarında Gazimağusa Orak Sokak’ta bir apartmanın kuzeybatı kısmında bulunan plastik köpüklerin henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuşması sonucu yangın çıktı. Olayda güvenlik kamerası ve 10 metre uzunluğundaki kablosu, hurda durumdaki bir derin dondurucu, 10 adet buzdolabı ve 15 metrelik tuvalet gider borusu yandı. Yangın sonucu apartmanın dış cephesi de çıkan dumandan dolayı is içinde kaldı.

Tüm yangınların nedenleriyle ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.