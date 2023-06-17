Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum polisinin, Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nden 40 yaşındaki bir kadın memur ile 6 Suriyelinin, sahte belge düzenlemek suçlarından tutukladığını yazdılar.

Habere göre zanlılar, dün haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Rum İçişleri Bakanlığı ise bir memurun tutuklanması üzerine konu hakkında yaptığı açıklamada, olayın derinlemesine araştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı ayrıca bu tür olayların “tahammül edilemez” olduğunu belirterek, benzeri olayların yaşanmaması için tüm gerekli faaliyetlerin yürütüleceğini de ifade etti.