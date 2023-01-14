Doğal gaz sıkıntısı ve doğal gaz fiyatları tüm dünyanın gündeminde. Herkes kendince doğal gaz için farklı bir yöntem uygularken Pakistan'daki yöntem kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Bir kasabada rastlantı eseri tarlada doğal gaz bulundu. Yüzeye yakın çıkan doğal gaz, meğer yıllardır yerel halkın geliştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kullanılıyormuş. Ancak olayı ilginç boyuta taşıyan detay doğal gazın poşetle evlere taşınması. İşte tehlikeli ama ucuz olduğu için kullanılan o yöntem.
Yorumlar