Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Japon bilim insanları ile birlikte 5 yıl önce Marmara fayının farklı özelliklerini anlamak için ölçümlere başladı.

Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlar, 6 ayda bir denizin farklı noktalarına yerleştiriliyor.

DENİZ TABANINDA ÇALIŞMA

Çalışmaların 5 yıldır devam ettiğini belirten Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Haluk Özener, araştırmanın ayrıntılarını anlattı.

Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki deniz tabanına kurulmuş sismometrelerle Marmara'daki fayın özelliğini analiz ettiklerini belirterek, "5 senelik proje sonucunda Marmara'daki deniz tabanına kurmuş olduğumuz deniz tabanı sismometreleri, açılım ölçer cihazlarla Marmara'daki fayın özelliğini, kayma miktarını hangi fay parçasının hangi derinlikte deprem yarattığını, hangi fay parçasının daha suskun olduğunu ortaya çıkarmıştık. Bilimsel çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşıyoruz. Farklı farklı deniz tabanında çalışmalar var." dedi.

6 AY SONRA TOPLANIYOR

Gemiler ile fayın lokasyonlarının haritalandığını ifade eden Özener, yaptıkları çalışmaların bunların üzerinde veri toplamak olduğunu söyledi.

Marmara Denizi'nde 1200 metre dibinde cihazlarının olduğunu da belirten Özener, "Cihazları atıyoruz 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Dolayısıyla fayın boydan boya özelliklerini anlama şansımız oldu. Çalışmalar hala devam ediyor. Hala Marmara deniz tabanında bu cihazlarımız veri topluyor. O verileri mart ayında alacağız." dedi.

"HER AN 7 ÜZERİ DEPREMLER OLABİLİR"

Özener, Marmara'nın deprem bölgesinde olduğunu vurgulayarak "Her an 7 üzeri deprem olabilir. Ne zaman olur? Kimse bilmiyor. Bizim yer bilimleri camiası olarak yapacağımız çalışmalar orta ve uzun vadeli. En kısa vadede yapılması gereken, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi." diye konuştu.