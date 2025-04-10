Kazalarla ilgili polisten yapılan detaylı açıklama ise şu şekilde:

-09.04.2025 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Karşıyaka sokak üzerinde, Shavkat MUSSALIYEV (E-36) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UH 811 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan Mahmut UNCİ (E-24) sorumluluğundaki YB 705 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle savrulan YB 705 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan Şuaiyip Muhammed (E-30) sorumluluğundaki HD 793 plakalı kamyonetin arka kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UH 811 plakalı araç sürücüsü Shavkat MUSSALIYEV, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

-09.04.2025 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde İkinci Selim Caddesi üzerinde, Ali SEZGİN (E-66) 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PL 192 plakalı salon araç ile doğu istikametine dogru seyrettiği sırada Döveç Apartmanları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan Doğuş ARSLAN (E-31) sorumluluğundaki PA 501 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan PA 501 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan Ali YILMAZ (E-52) sorumluluğundaki YH 626 plakalı çift kabin aracın ön kısmına da çarpmıştır. Kaza sonucunu yaralan olmadı.

PL 192 plakalı araç sürücüsü Ali SEZGİN, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.