Britanyalı yetkililer, e-postaları gönderirken Pentagon'un kullandığı ".mil" alan adı yerine Mali'ye ait olan ".ml" alan adını yazınca, belgeler Batı Afrika ülkesine gönderildi.

Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Belgelerde ulusal güvenliği tehlikeye atabilecek hassas bilgilerin yer almadığı savunulurken, e-postaların içeriğine ya da olayın tam olarak ne zaman yaşandığına dair bilgi paylaşılmadı.

Benzer bir hatayı geçen hafta Pentagon da yapmıştı. Diplomatik belgeler, vergi kayıtları, şifreler ve üst düzey askeri yetkililerin seyahat programları gibi hassas bilgilerin yer aldığı belgeler, kurum içi bir adres yerine alan adı karışıklığı nedeniyle Mali'ye gönderilmişti.

BK'nin kamu yayıncısı BBC ve tanınmış gazetelerinden Guardian, Mali'nin Rusya'nın müttefiklerinden olduğuna da dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde dün yaptığı konuşmada, tahıl anlaşmasının sonlandırılmasının ardından "Üç dört ay içinde Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz şekilde sevk edeceğiz" demişti.

Bunun yanı sıra Rus paralı asker şirketi Wagner de Mali'de faaliyetlerini sürdürüyor. ABD, Wagner'in ülkedeki faaliyetlerine destek sağladıkları gerekçesiyle Mali Savunma Bakanı Sadio Camara, Hava Kuvvetleri Komutanı Alou Boi Diarra ve Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Adama Bagayoko'yu bu hafta yaptırım listesine almıştı.