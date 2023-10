Dudley Payne, Amerikan Bully cinsi köpeği Rocko'yu ağır kafa travması, kısmi kalça kırığı ve göz küresinin yerinden çıkması gibi yaralanmalara yol açarak öldürdü.

Hayvan Sağlığı Yasası kapsamında verilen en uzun cezayı alan Payne, iki yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayı veren Preston Onursal Mukayyiti Yargıç Robert Altham "Çıkarabileceğim tek sonuç, o köpeğe ölene kadar işkence ettiğiniz. Köpek acı ve dehşet içinde ölmüş olmalı" dedi.

Hiç pişmanlık göstermediniz. Zevk aldığınız için ona bunu yaptığınız gibi korkunç bir sonuca varıyorum.

Payne'in sadece 6 gündür sahip olduğu yavru o kadar kötü dövülmüştü ki karaciğerinde yırtılma meydana gelmişti.

Savunmasız köpeğin kasıklarında da sigara yanıkları ve tırnakla çizilmeye bağlı sıyrıklar vardı.

Preston Kraliyet Mahkemesi, bir veterinerin geçen yıl 2 Şubat'ta Rocko'nun kendisine getirilmesinin ardından RSPCA'yle (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals/Hayvanlara Yönelik Zulmü Önleme Kraliyet Derneği) temasa geçtiğini ancak oraya vardığında köpeğin öldüğünü öğrendi.

Yapılan otopsi sonucunda yavru köpeğin karaciğerinde yırtılma, kafa travması, kısmi kalça kırığı ve vücudunda tırnakla çizilmeye bağlı sıyrıklar olduğu tespit edildi.

Kasık bölgesinde de sigara yanıkları, karnında yaralar ve karaciğerinde derin kesikler olan köpek, midesinin içeriğini solumuştu.

Müfettiş Dingley duruşmada okuduğu ifadede, bir veterinerin bunun bugüne kadar okuduğu "en kötü otopsi raporu" olduğunu kendisine söylediğini belirtti.

Dingley "Veteriner otopsi sonuçlarını alır almaz RSPCA'yle temasa geçti" dedi.

Telefonda bana bunun bugüne kadar okuduğu en kötü otopsi raporu olduğunu söyledi.

Mahkemede ifade veren bir başka veteriner de Rocko'nun yaralarının "kasten zarar verildiğine" işaret ettiğini belirtti.

Bu ifade Payne'in hukuk ekibinin, yavru köpeğin solunum güçlüğü çekmeye başladıktan sonra Payne'in kalp masajı yapması nedeniyle yaralandığını iddia eden argümanıyla çelişiyordu.

Ancak üç gün önce aşıları için veterinere giden Rocko'nun zinde ve tetikte olduğu ve tepki verebildiği bildirilmişti.

Lancashire'a bağlı Penwortham'da yaşayan Payne, polis karakolunda uyarı (zanlının sessiz kalma hakkı olduğu ve ve söylediği her şeyin aleyhine delil olarak kullanılabilceğini belirten uyarı -ed.n.) yapılarak başlanan sorgulamada Müfettiş Dingley'nin tüm sorularını yanıtsız bıraktı.

Rocko'yu bir çocukluk arkadaşından satın alan Payne, Rocko'ya gereksiz yere acı çektirdiğini de reddetti.

Ancak Preston Kraliyet Mahkemesi'ndeki jürinin, geçen ay 4 gün süren duruşmanın ardından oybirliğiyle Payne'i hayvana eziyetten suçlu bulması sadece 20 dakika sürmüştü.

Lancaster Kraliyet Mahkemesi'nde cuma günü iki yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Payne'in 15 yıl boyunca hayvan sahiplenmesi de yasaklandı.

Duruşmadan sonra konuşan Müfettiş Dingley, soruşturmanın "sonsuza kadar aklında kalacağını" söyledi.

Dingley "Rocko'ya olanları ve bu kadar küçük bir hayvana neden bu kadar zalimce davranıldığını asla kavrayamayacağım" diye belirtti.