Essex Üniversitesi'ndeki 3 milyon sterline mal olan tesiste, dünyanın herhangi bir yerindeki gerçek ortamları taklit eden bir kapalı alan ve araştırmacıların CO2 konsantrasyonunu ve sıcaklık seviyelerini ayarlayabildiği ısınan bir dünyayı taklit eden süitler bulunacak.

İngiltere'deki bir üniversite için bir ilk olarak tanımlanan tesiste, bitkileri büyürken izlemek için bilgisayarlı bitki tarama teknolojisi de kullanılacak.

Merkezdeki araştırma, Akıllı Teknoloji Deneysel Bitki Süiti olarak adlandırılırken tarımın ve doğal dünyanın nasıl değiştiğini tahmin etmek için yeni fikirler, teknolojiler ve stratejiler geliştirmeye yardımcı olacak yapay zeka ve robotik tarafından desteklenecek.

Projeye öncülük eden Biyolog Tracy Lawson, tesisin üniversitedeki bitki araştırmalarını 'yarının atmosferine uygun bitkileri bugünden yetiştirip seçebilmek için eşsiz bir konuma' getirdiğini söyledi.

Lawson, "Bu son teknoloji laboratuar, bitkilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına ve değişmesine nasıl yardımcı olabileceğimize ilişkin araştırmaların ön saflarında yer almamızı sağlayarak herkesin geleceğini güvence altına almamıza yardımcı olacak. Bu tesis, iklime dirençli bitkiler geliştirerek gelecekteki gıda güvenliğini sağlayarak dünyanın artan nüfusla başa çıkmasına yardımcı olacak" dedi.

Üniversite söz konusu tesisin İngiltere'de ticari standartta bir dikey çiftliğe sahip ilk laboratuvar olduğunu ve laboratuvarın ülkedeki tüm tesisleri bir araya getiren tek laboratuvar olduğunu söyledi.

Laboratuvarın finansmanı 1 milyon sterlin bağışta bulunan Wolfson Vakfı tarafından sağlanacak.

Wolfson Vakfı İcra Kurulu Başkanı Paul Ramsbottom, "Sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada tarımı iklim değişikliğine karşı geleceğe hazırlamak için zamana karşı bir yarış içindeyiz. Essex Üniversitesi, gıda üretiminde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği desteklemek için kritik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük ediyor ve biz de bunu başarmalarına yardımcı olacak teknoloji platformlarını finanse etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

İngiliz tarım teknolojisi şirketi Innovation Agritech Group (IAG), projede üniversite ile işbirliği yapacak. IAG'nin iş geliştirme direktörü Kate Brunswick, "Bu dönüm noktası niteliğindeki işbirliği, tarımda olumlu değişim yaratma konusundaki ortak kararlılığımızı somutlaştırıyor. Bu tesisin tarımsal dayanıklılık ve üretkenlik üzerinde yaratacağı dönüştürücü etkiyi merakla bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Laboratuvarın resmi açılışının Çarşamba günü yapılacağı belirtildi.